Kreplak: “Las y los trabajadores de la salud estamos resistiendo un embate nacional”

SALUD

El ministro de la cartera de salud bonaerense se expresó, en el marco de un encuentro con trabajadoras y trabajadores, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales y referentes comunitarios de CABA.

Allí, durante la jornada se debatieron los principales desafíos del sistema sanitario.

Se expusieron diversas experiencias de las distintas jurisdicciones, las cuales mostraron la importancia de fortalecer las capacidades estatales, sostener el financiamiento sanitario, cuidar a quienes trabajan en salud y recuperar herramientas de planificación es un diagnóstico común.

“Las y los trabajadores de la salud estamos resistiendo un embate nacional y especialmente contra el derecho a la salud, y lo hacemos porque tenemos la responsabilidad de curar, cuidar, prevenir y atender” sostuvo Kreplak y agregó: “y lo hacemos porque podemos hacer que la vida de la gente sea mucho mejor”

Este encuentro se inscribió en un proceso que viene reuniendo experiencias de distintos territorios en la previa de una nueva instancia federal el próximo 28 de noviembre en Córdoba, durante el 13° Encuentro Nacional de Salud.

En relación a la convocatoria nacional, el Ministro de Salud de la PBA dijo: “Nuestra manera de resistir es soñando la construcción de un sistema nacional integrado de salud, un sistema único que nos pueda garantizar que todos y todas tengamos el mismo derecho, aun en un momento que pareciera que no hay más derechos universales”.

En este sentido, el encuentro en la Capital Federal fue también una oportunidad para poner en común experiencias y propuestas que surgen desde los hospitales, los centros de salud, las universidades, los territorios y las organizaciones de la comunidad.

La discusión que se abre en la Ciudad forma parte de una conversación más amplia: cómo recuperar la planificación sanitaria, fortalecer el sistema público, reducir las desigualdades y construir una política de salud federal que articule las capacidades de las provincias, los municipios, las universidades, los trabajadores y las organizaciones sociales.

En esa dirección, los encuentros territoriales y provinciales funcionan como espacios para producir diagnósticos, compartir experiencias y transformar esas experiencias en propuestas concretas.