Guillermo Moreno llega a Mercedes para un encuentro político y productivo

POLÍTICA

Será el próximo sábado 13 de junio a las 17:00 horas, en el Club El Porvenir.

El exsecretario de Comercio de la Nación encabezará una mesa debate centrada en el desarrollo de los pueblos del interior de la PBA.

La convocatoria será abierta y busca congregar a militantes políticos, empresarios y comerciantes de la zona, sectores clave para el debate de las propuestas económicas y ciudadanas que se desarrollarán durante la jornada.

Presencia: desde el partido Principios y Valores confirmaron que el encuentro contará con presencia del senador nacional Eduardo «Wado» de Pedro; como así también el intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz; el exintendente de Mercedes, Carlos Selva; el exintendente de Navarro, Santiago Maggiotti; el empresario Mauro Cecco.

La visita de Moreno se realizará tras la participación de los referentes mercedinos César Luis Zalazar y Guido Ortubia en un plenario de dirigentes de la Primera Sección Electoral de Principios y Valores cuya realización fue el pasado viernes 5 de junio.