Francisco Dinova es el nuevo director de Turismo

MUNICIPIO

Se llevó a cabo en el Complejo La Trocha la presentación oficial del flamante director de Turismo, Francisco Dinova. Estuvieron presentes el intendente Juan Ignacio Ustarroz y la directora de Cultura Lucía Capaccio.

«Tenemos el orgullo y el honor de presentar a Francisco Dinova como nuevo director del área de Turismo. Francisco viene trabajando desde hace tiempo en la Municipalidad. Es una persona formada, honesta y trabajadora, que le va a dar su impronta a un área muy importante como es el turismo» comentó el jefe comunal. Y continuó «Mercedes tiene una agenda muy significativa en términos de fiestas. Las fiestas son una forma que encontramos de promover -además de la cultura-, el encuentro, la tradición, el trabajo, el fomentar el turismo en nuestra ciudad. Sabemos que tenemos un gran potencial y estamos creciendo en términos turísticos año tras año. Cada vez recibimos más turistas y eso es muy bueno» indicó.

Por su parte, el nuevo director de Turismo Francisco Dinova se refirió a su designación «quiero agradecer al señor intendente y a la directora de Cultura, Lucía Capaccio, por la confianza que depositaron en mí para la designación. Yo llegué a la municipalidad en el año 2013 y desde entonces me sentí integrado, aprendiendo día a día. Ha sido una escuela de aprendizaje constante» recordó el nuevo funcionario.

«Hay mucho para trabajar. Hay una agenda activa que se extiende de enero a enero. Mercedes, como dice el slogan, siempre tiene algo para disfrutar, siempre hay algo para hacer. Los eventos son generadores de trabajo para la ciudad. Todos los actores, desde los clubes hasta el sector privado, se ven beneficiados por estas fiestas» señaló Dinova, recalcando que «básicamente queremos entender y trabajar planificadamente para toda la agenda de fiestas, pero también seguir potenciando y ordenando la política turística de la ciudad. Mercedes se ubica entre las primeras ciudades del interior para recibir al turista regional. Tomás Jofré no deja de ser un pueblo atractivo, pero tenemos que equilibrar y articular con la ciudad y el partido en general el desarrollo turístico rural» finalizó.

En sintonía con la ocasión, el intendente Ustarroz se refirió al avance de las obras para poner en marcha el tren turístico y dijo al respecto «esta es una de las acciones que tendrán más impacto turístico para Mercedes. Poder unir Tomás Jofré con nuestra ciudad es un sueño de toda la comunidad. Y tiene el valor agregado de que sería el único tren con características netamente turísticas de la provincia de Buenos Aires. El camino ferroviario a Jofré es muy lindo para hacerlo en tren. Llegar el día de mañana al Parque Municipal también es un gran anhelo. La realidad es que al día de hoy ya se han arreglado las vías y se han puesto a nuevo las estaciones, como la de Jofré y Altamira. Ahora estamos trabajando en la etapa final para que se ponga en funcionamiento la máquina. No estamos en condiciones de precisar una fecha porque es un proyecto muy complejo. Además del tren hay que tener en cuenta las medidas de seguridad que se deben respetar. Queremos que este año el tren sea una realidad para el desarrollo turístico de Mercedes, de Jofré y de Altamira».