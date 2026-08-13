Ustarroz confirmó que no buscaría la reelección

POLÍTICA LOCAL

El intendente, Juan I. Ustarroz, confirmó que no se presentará en búsqueda de un nuevo mandato en las próximas elecciones municipales.

Por ello, el oficialismo tendrá que decidir el año que viene, sobre una de las tres figuras muy cercanas al intendente: el concejal Santiago Altube, cabeza de lista el año pasado; la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín, o Luis Ponce, secretario municipal de Obras y Servicios Públicos.

El intendente, también aclaró que aún no está definida la estrategia electoral para 2027. Además, señaló que todavía resta definir si habrá una interna, una lista de unidad u otro mecanismo para definir la candidatura del espacio.

Ustarroz expresó que la elección de la figura que represente al peronismo dependerá de quién se encuentre mejor posicionado para representar a la ciudadanía mercedina.

El jefe comunal detalló que, el foco de su administración está puesto en la gestión cotidiana y en la planificación del presupuesto municipal 2027.

En ese marco, destacó obras y proyectos vinculados con cloacas, extensión de redes de agua, pavimento, mejoramiento de caminos, veredas y espacios públicos, además del acompañamiento a clubes, escuelas e instituciones barriales.