Nueva etapa del programa “Ver para Aprender”

SALUD

Se trata de un trabajo coordinado entre PBA y el municipio de Mercedes, junto las áreas de Salud y Educación.

De esta forma, sedio comienzo una nueva jornada de controles oftalmológicos correspondientes al programa “Ver para Aprender”. La actividad se lleva adelante en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en calles 2 y 5.

La subsecretaria de Salud municipal, Lic. Marianela Arenillas, brindó detalles sobre la dinámica del programa, el cual está enfocado en niños de entre 6 y 10 años. “Lo que es el control oftalmológico viene encadenado con Educación en varios pasos. El primero es el control y la pesquisa en las escuelas, detectando a los pibes con problemas en la vista. Una vez realizado eso, se los convoca al CAPS para la revisión de miopía o astigmatismo, la precisión del diagnóstico y la elección del marco”, explicó la funcionaria.

Por su parte, el secretario de salud, Dr Néstor Pisapia, reconocido pediatra de la ciudad, comentó que “trabajando en el programa salud escolar bonaerense, que primero hicimos una evaluación en las escuelas, y ahora con el programa regional y provincial de ver para aprender. Estamos haciendo la agudeza visual de los chicos, estamos haciéndole un fondo de ojo, y estamos haciendo las recetas para que le lleguen los anteojos. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Un tiempo les llegarán a los chicos los anteojos para que puedan desarrollar su vida escolar y su vida habitual normal, y la verdad que esto es un derecho, y estamos trabajando para eso” manifestó el profesional.

Para este primer período del año se citaron inicialmente 24 niños previamente evaluados, aunque durante la jornada la demanda suele ampliarse. Tras la atención con el profesional y la elección personalizada de los marcos —diseñados especialmente para ser maleables y resistentes para las infancias—, los alumnos recibirán sus anteojos graduados en un próximo encuentro.

Asimismo, Arenillas destacó la importancia de la detección temprana en el ámbito escolar: “Hoy en día, el problema de la vista también puede ser un problema de pantallas, algo muy difícil de detectar en la vida cotidiana a temprana edad. La pesquisa hace un trabajo muy importante en ese sentido, más cuando a veces hay falta de controles de rutina”. Se prevé una segunda etapa del programa hacia el último cuatrimestre del año.

Arenillas remarcó el incremento de la demanda en la salud municipal ante los recortes en programas y coberturas de nivel nacional. “Hoy el sistema está muy resentido. Situaciones con obras sociales como Incluir Salud o PAMI, donde se recortan medicamentos o coberturas, repercuten directamente en el municipio. Las personas que no tienen la posibilidad de comprar una medicación vienen a buscar la ayuda necesaria a la Secretaría de Salud”, señaló.

Por último, la funcionaria instó a la comunidad a mantener al día los esquemas de vacunación infantil para prevenir el resurgimiento de enfermedades, resaltando que en la ciudad se sostiene el acompañamiento territorial gracias a la presencia constante de los agentes de salud.