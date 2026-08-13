Expo Rural Productiva Mercedes tendrá 4 jornadas con entrada libre y gratuita

SOCIEDAD

La ciudad albergará una nueva edición de la Expo Rural Productiva Mercedes 2026.

Se anunció que la muestra tendrá cuatro jornadas consecutivas, desde el jueves 24 hasta el domingo 27 de septiembre. Ocurrirá en el predio ferial de la Sociedad Rural Regional Mercedes, sobre el km 100 de la Ruta Nacional Nº 5.

El encuentro, se destaca por una articulación institucional de amplio alcance. Su realización es coordinada de manera conjunta entre la Sociedad Rural Regional Mercedes, el Parque Industrial Mercedes, la Cámara Económica Mercedina y la Municipalidad de Mercedes, reafirmando el trabajo mancomunado entre el sector público y las entidades intermedias del comercio y la industria local.

El predio, contará pabellones de exposición comercial, muestras ganaderas y agrícolas, conferencias técnicas y rondas de negocios.

La propuesta también tendrá acceso a paseos gastronómicos, stands de emprendedores y espectáculos para toda la familia.

En las próximas semanas, se dará a conocer el cronograma detallado de actividades, la grilla de capacitaciones profesionales y los espectáculos artísticos que formarán parte de esta fiesta productiva del partido de Mercedes.