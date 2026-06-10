Entre grietas y brillo: la muestra de Emiliana Scaramella sacude el MAMM

CULTURA

Con una inauguración cálida y participativa, la artista presentó “Chica. Sustancia, cuerpo y frontera”.

Se trata de un recorrido que resignifica experiencias de violencia y pertenencia a través del collage el bordado y la intervención de objetos cotidianos.

El Museo de Arte de Mercedes abrió el sábado por la noche la nueva muestra de Emiliana Scaramella, un proyecto colectivo y afectivo que invita a repensar cómo se marcan y disputan los cuerpos y los espacios. La sala se llenó de público y se vivió una apertura que combinó reflexión, acción y celebración.

Scaramella explicó que la muestra nació desde el cuidado y el trabajo compartido, y destacó el acompañamiento del MAMM: ese apoyo permitió que las piezas circularan con libertad pese a tratar temas sensibles. “Los invitamos a celebrar, movernos y resignificar momentos que atraviesan a muchas personas”, afirmó la artista durante la inauguración de la que participaron la responsable del Museo de Arte, Anabella Coluccio, la Directora de Cultura, Jimena Rivas y el Intendente Municipal, Juani Ustarroz.

La curadora Luciana Acuña celebró la decisión municipal de abrir espacios para proyectos de artistas emergentes: “Presentar esta muestra en Mercedes es importante porque permite que creadores locales y visitantes exploren propuestas arriesgadas y necesarias”, señaló.

En la inauguración, la escritora Verónica Mateo ofreció una lectura poética que puso voz a vivencias íntimas vinculadas a la estigmatización y la memoria; su presentación aportó ternura y contundencia al discurso central de la muestra. La atmósfera se suavizó también gracias a las selecciones musicales de los DJs, que acompañaron el paseo y ayudaron a descomprimir la tensión que generan las obras.

La exposición permanecerá en el MAMM junto a las obras del patrimonio del museo y con actividades públicas y encuentros que promueven el diálogo entre artistas y comunidad.