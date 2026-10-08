El servicio del tren Sarmiento se verá interrumpido durante el fin de semana largo

SOCIEDAD

Trenes Argentinos dispuso la suspensión total de los servicios en todos sus ramales desde el sábado 10 de octubre hasta el martes 13 inclusive.

El epicentro de intervención de los trabajos se dispondrá en el kilómetro 20, en la localidad de Haedo. Allí se mudará el alma tecnológica del sistema, la centenaria (o casi, con más de 40 años de servicio) mesa de mando de señales.

Esa estructura coordina cuatro vías troncales, el depósito de locomotoras y el vital empalme con las líneas San Martín y Roca. Reemplazarla requiere bisturí fino y una ventana temporal implacable de 96 horas continuas, culminando un proceso de modernización que ya pasó por Castelar y Moreno.

Además, se concentrarán múltiples frentes de obra simultáneos a lo largo y ancho del trazo urbano: Renovación de señaléticas entre Liniers y Villa Luro, modificación de aparatos de vías en Caballito y la vía sexta en Once, obras civiles y andenes en Ramos Mejía, Morón, Castelar y Ciudadela. Además, el mantenimiento profundo en los ramales hacia Mercedes y Lobos (este último ya limitado a Las Heras), sumando desmalezado, limpieza de plataformas y ajustes en la subestación eléctrica de Castelar.

Según expresaron, será el miércoles 14 de octubre el día de la reapertura del servicio con el cronograma habitual.