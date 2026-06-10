El PJ bonaerense inició una campaña de afiliaciones

POLÍTICA

Axel Kicillof presentó la campaña de afiliación del Partido Justicialista de la PBA (PJ bonaerense).

La iniciativa consiste en una preafiliación que se hace a través de un formulario online.

“Estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que nuestro partido se amplíe, contenga todo, sea más participativo y abierto“, expresó Kicillof. Posteriormente, el trámite debe completarse en una sede partidaria de manera presencial.

La campaña quedó inaugurada con el video del gobernador, compartido por las redes sociales oficiales del PJ bonaerense, que se filmó en la casa de Gaspar Campos (la última morada del Juan Domingo Perón en Vicente López) y que hoy pertenece al PJ.