El Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione y tuvo una misa ante 2 millones de personas en CABA

CULTOS

El Sumo Pontífice arribó al país el domingo por la tarde, siendo recibido por el Presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery.

Robert Prevost, mejor conocido como el Papa León XIV se emocionó en durante su visita al Cottolengo Don Orione y aseguró: “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”. Destacamos que la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole se dio en el marco de que la misma, es una institución de asistencia integral que alberga a más de 400 personas con discapacidad. Allí el Papa se encontró también con dos mujeres que pudieron contarle sus experiencias de vida como residentes del Cottolengo.

Otro momento emotivo fue cuando Abel Pintos frente al papa León XIV cantó «La Llave» junto al coro del Cottolengo.

Más de 2 millones de personas participaron de la misa en el Monumento a los Españoles: la convocatoria reunió a funcionarios nacionales, autoridades de la Ciudad y representantes de distintos sectores políticos, además de los fieles y público general que se acercaron al barrio porteño de Palermo.

León XIV abrió su mensaje destacando la importancia de la fé. «Mi visita hoy a esta tierra Argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fé, que es el gran don del espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias», remarcó el Santo Padre.

«También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer», señaló.

Además, León XIV se permitió un momento para homenajear el legado del papa Francisco: «La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: ‘La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'», destacó.

El Papa pidió a los fieles que participen de la iglesia como comunidad. «Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. (..) .La vitalidad de esta Iglesia recupera entusiasmo cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia», pidió.

«A la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia», cerró su discurso.