Inauguran un ring municipal en el exinstituto Martín Rodríguez

DEPORTES

El deporte mercedino sumó el pasado viernes otro hito.

En las instalaciones del exinstituto Martín Rodríguez quedó inaugurado el ring municipal para la práctica de boxeo, kick-boxing y artes marciales, entre otras disciplinas, además de tribunas y nuevos vestuarios para las distintas actividades atléticas que se desarrollan en el lugar.

“Estamos felices de seguir fortaleciendo el deporte de nuestra ciudad, de generar recursos para todos los atletas mercedinos y de crear nuevos espacios de encuentro”, señaló el intendente Juani Ustarroz en el acto de inauguración.

Con esta nueva infraestructura, al mismo tiempo, se busca consolidar un punto de referencia para el entrenamiento y la contención de niños, jóvenes y adultos que practican deportes de combate en la región.

La inauguración de las nuevas instalaciones va en camino de las políticas públicas que impulsa Ustarroz en apoyo al deporte y que se refleja, sobre todo, en los clubes de Mercedes, “que cumplen una función fundamental sobre todo en lo social y son vitales en la construcción de comunidad”, dijo el jefe comunal.

El acto de inauguración tuvo una serie de exhibiciones abiertas al público dedicadas tanto al boxeo como al kickboxing, buscando visibilizar el trabajo que desarrollan los deportistas locales. Posteriormente, la agenda continuó con el tradicional acto protocolar de corte de cintas.

Daniel López, profesor de kick-boxing (conduce la escuela Simios Team), y Jonathan Mozzone, director técnico de los boxeadores, agradecieron el esfuerzo del municipio para la concreción “de este viejo sueño”. Y luego fue el turno de un reconocimiento A Claudio Rojas, reconocido instructor de boxeo de nuestra ciudad.

La jornada finalizó con una exhibición del púgil mercedino Walter “Yacaré” Sequeira, excampeón argentino y latino (OMB) de los mediopesados, que se enfrentó a Federico Grandone, excampeón sudamericano crucero.

Estuvieron también presentes Belén Tejedor, quien tiene a cargo el predio, Martín Silvetre y Mariana Saboredo, de la dirección de deportes, Luís Ponce, de servicios públicos, Mariana San Martín presidenta del Concejo Deliberante, como así también Daniel López, Jonathan Mozzone y el histórico Claudio Rojas quien además recibió un plato reconocimiento a su tarea.

El ring se construyó a partir de una donación del empresario César San Martín, que aportó la estructura de hierros. El municipio contribuyó con mano de obra, los materiales faltantes y una cena organizada con los “profes” de las escuelas de boxeo y kick-boxing en el marco del programa Esfuerzos Compartidos.

La idea de renovar el espacio en donde estaba el escenario para transformarlo en este nuevo recurso fue del propio Ustarroz. La obra no sólo tiene impacto en los llamados deportes de combate sino que también serán un beneficio para los más de 100 alumnos de las distintas escuelas deportivas municipales que funcionan en el ex Martín Rodríguez, como las de handball y patín, que podrán utilizar los nuevos vestuarios.

Lo recaudado por venta de entradas y en la cantina será destinado a las escuelas deportivas y para solventar un viaje a Chaco que realizará el equipo de handball.