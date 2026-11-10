La Escuela Industrial presentó su nueva versión del auto eléctrico para competir a nivel provincial

EDUCACIÓN

Siendo el cuarto año consecutivo la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 presentó los avances en su proyecto de diseño y construcción anual del automóvil eléctrico que competirá a nivel provincial.

Se trata de una versión optimizada del vehículo, la cual incorpora mejoras técnicas orientadas a un mejor rendimiento en la competencia de este año.

El proyecto cuenta con la intervención directa de estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la Tecnicatura en Electromecánica, quienes trabajan bajo la guía de docentes y directivos.

Asimismo, la propuesta cuenta con una valiosa articulación con el sector privado, mediante la colaboración de empresas locales que aportan insumos, materiales y recursos técnicos indispensables para el ensamble del prototipo.

La iniciativa cuenta también con el respaldo institucional y financiero del Municipio de Mercedes, que acompaña desde sus comienzos facilitando las herramientas necesarias para que los alumnos puedan volcar sus conocimientos teóricos en una realización práctica de alto valor formativo.

Desde el establecimiento resaltaron la importancia de sostener el proyecto en el tiempo, consolidando una propuesta que entrelaza la educación técnica, la innovación sustentable y el trabajo en equipo dentro de la comunidad mercedina.