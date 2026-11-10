Histórica visita papal: El papa León XIV llegó a la Argentina y se reunió con Javier Milei

A las 16:30 del pasado domingo 8 de noviembre, el papa León XIV arribó al

país, rompiendo una ausencia de 39 años sin que un sumo pontífice pisara

territorio nacional. El regreso de un Papa generó un profundo entusiasmo entre la

comunidad creyente y una enorme expectativa en toda la sociedad argentina por los

mensajes de unión y fe que transmitirá durante su estadía.

Un recibimiento oficial en Aeroparque

El mandatario nacional, el doctor Javier Milei, fue el encargado de encabezar la

comitiva de bienvenida oficial en el Aeroparque Jorge Newbery. Tras los saludos

protocolares y la finalización del acto de recepción en la pista, el Santo Padre inició

una cargada agenda oficial en la Ciudad de Buenos Aires.

Homenaje al Padre de la Patria

El primer acto oficial de León XIV tuvo lugar en el monumento al General San

Martín. Allí, el Pontífice rindió un emotivo homenaje al libertador de Argentina, Chile

y Perú. La elección de este destino tiene una fuerte carga simbólica y personal para

el Papa, ya que León XIV vivió en territorio peruano y posee dicha nacionalidad.

Cumbre en la Casa Rosada

Posteriormente, la caravana papal se trasladó hacia la Casa Rosada. En la sede de

gobierno se realizaron las presentaciones formales ante el gabinete de ministros.

Para culminar la jornada, el papa León XIV y el presidente Javier Milei

mantuvieron una reunión privada que se extendió por 30 minutos, donde

dialogaron sobre los principales desafíos del país y la agenda global de la Iglesia.