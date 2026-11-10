Fiesta de la Tradición: con gran concurrencia culminó otra exitosa edición

CULTURA

La fiesta contó con una gran participación de la comunidad y de visitantes provenientes de distintos puntos del país.

El predio del Círculo Criollo, funcionó como el escenario principal donde se realizaron recreaciones de las distintas danzas nativas, la música folclórica, la gastronomía típica y un clima familiar que rindió homenaje a las raíces culturales.

La Avenida 29 durante el domingo recibió el tradicional desfile gaucho, y se entregaron reconocimientos a referentes tradicionalistas —tales como a Mimi Torello— y además de la ratificación del compromiso colectivo por el cuidado y la preservación de la historia y el arraigo local. Guillermo Vola, referente de la comisión y presidente de Amigos Peñeros, quien expresó su gratitud al señalar: “Fue una fiesta hermosa donde se expuso lo nuestro con enorme respeto, compañerismo y en familia. Ver a las familias mercedinas y a quienes nos visitaron disfrutar de nuestras danzas, del desfile y de nuestras costumbres confirma lo que siempre sentimos: que la patria se hizo a caballo, que nuestras raíces están vivas y que el folclore y la tradición siguen siendo el corazón de nuestra identidad”.

La celebración reafirmó el valor de las fiestas populares como una herramienta fundamental de fomento para los emprendedores local y la dinamización de la economía mercedina. A lo largo de ambas jornadas, puesteros gastronómicos, cantinas, artesanos y productores locales trabajaron ante el constante flujo de público.

Al concluir las actividades, el intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz agradeció profundamente a todos los partícipes: “Vivimos dos jornadas maravillosas donde volvió a quedar demostrado que Mercedes tiene una identidad muy fuerte y un enorme espíritu solidario. Como siempre decimos, preservar nuestra tradición y el patrimonio histórico y cultural no solo nos llena de orgullo, sino que convierte a nuestra ciudad en un destino turístico elegido, lo que genera empleo, trabajo y movimiento económico directo para muchísimas familias y emprendedores locales. Esta fiesta se hace a pulmón, con el corazón de vecinos, instituciones, escuelas de danza y folklore que empujan todos para el mismo lado, demostrando que este concepto de comunidad organizada funciona”.

Por su parte, el director de Turismo municipal, Francisco Dinova, realizó un balance altamente positivo en materia de afluencia y servicios, al destacar que la celebración ratificó su carácter de puente estratégico entre la identidad cultural y el turismo.