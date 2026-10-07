El Municipio presentó el balance económico de la 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero

ECONOMÍA LOCAL

En una clara muestra de transparencia y trabajo comunitario, se concretó la presentación formal del balance económico de la 51ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, junto a los representantes de productores, clubes, cultura y funcionarios. El resultado para la ciudad es sumamente positivo, con 23.6 millones de superávit y $1.027.965.600 movilizados a la economía interna.

El informe arrojó cifras categóricas: un movimiento económico total que ascendió a $1.027.965.600, un superávit en las cuentas municipales de más de $23,6 millones, y un ingreso directo de casi $94 millones para clubes locales y Bomberos Voluntarios gracias a la explotación de cantinas y estacionamientos.

Estuvieron presentes durante la jornada la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mariana San Martín; el subsecretario de Servicios Públicos, Luís Ponce; el concejal Santiago Altube; referentes de otros eventos populares de la ciudad y representantes de entidades deportivas y de productores chacinero-quinteros.

Durante la exposición técnica, el director de Turismo, Francisco Dinova, detalló los componentes del balance municipal, donde los ingresos propios sumaron $205.895.600 (derivados del cobro de 18.802 entradas comercializadas, canon de puestos y patrocinadores) frente a un gasto operativo de $182.230.000, dejando una diferencia positiva de $23.665.600.

Dinova remarcó el rol determinante de la articulación con el gobierno bonaerense a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI): “Desde el municipio hacemos un llamamiento a un apoyo económico del CFI directamente a las fiestas populares. En esta Fiesta del Salame Quintero tuvimos un aporte de 205 millones de pesos destinado a la infraestructura más importante: escenarios, sonido, luces, vallas y baños. Sin esto no podríamos llevar adelante semejante fiesta ni este despliegue”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada giró en torno a la solidaridad entre instituciones. Fernando Moner, referente del Club Quilmes de Mercedes, graficó el impacto que la fiesta tiene en el sostenimiento de las entidades barriales: “Es impresionante la ayuda que conseguimos participando los clubes de esta fiesta. Gracias al municipio y a todo el equipo que hace un trabajo impresionante: a los de limpieza, electricidad y a toda la gente que se desloma para que la fiesta salga como sale”, expresó Moner, extendiendo su gratitud al intendente: “Gracias por lo que venís haciendo con el deporte”.

El evento albergó a más de 300 puestos comerciales, gastronómicos, artesanos y emprendedores —que en su conjunto movilizaron $789.538.000—, además del tradicional Patio Salamero.

Por su parte, la directora de Cultura, Jimena Rivas, y el coordinador artístico Franco Ramírez celebraron la magnitud de los escenarios: fueron 620 artistas y decenas de academias y grupos de danza que formaron parte de la grilla. Ramírez destacó al respecto: “En Mercedes pasa algo hermoso: hay un apoyo tremendo y constante a la comunidad artística que sorprende en todo el país. Gracias a la Municipalidad por dar este espacio”.

Al cerrar el balance, el intendente Juan Ignacio Ustarroz valoró el carácter colectivo que distingue a Mercedes más allá de los indicadores financieros: “Quiero empezar siempre agradeciendo al alma de la fiesta, que son los productores del salame, familias que sostienen una tradición que es nuestra identidad. Pero, además, esta fiesta construye los vínculos que necesitamos consolidar”.

El jefe comunal enfatizó: “Mercedes no tiene mar, laguna ni montañas; sin embargo, se consolidó como destino turístico por la calidez y el trabajo de su gente. En tiempos difíciles, como Estado tenemos la obligación de acompañar y cuidar a quienes trabajan por el prójimo en los clubes y en la cultura. La rendición de cuentas es una voz colectiva que nos demuestra que, yendo juntos y con la camiseta de Mercedes puesta, el camino es el correcto”.