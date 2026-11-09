El Colegio de Abogados inauguró su jerarquizado Salón Anual de Pintura

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes inauguró el pasado
sábado 7 de noviembre su 41° Salón de Pintura, una de las propuestas culturales más
tradicionales de la institución, que en esta edición alcanzó una participación récord con
129 obras presentadas por artistas de distintas localidades bonaerenses.
La convocatoria volvió a poner de manifiesto el crecimiento y la jerarquía que adquirió
este espacio a lo largo de los años. Uno de los aspectos más destacados fue el
incremento del Premio Adquisición, que llegó a los tres millones de pesos, una decisión
que permitió fortalecer el reconocimiento económico y acompañar el desarrollo de la
propuesta artística.
Durante el acto de apertura, el presidente del Colegio, doctor Horacio Oscar Deluca, dio
la bienvenida a los participantes y felicitó a los artistas por la calidad de los trabajos
presentados. También destacó el esfuerzo que demanda la organización de una iniciativa
que se realiza desde 1980 y que constituye uno de los acontecimientos culturales más
importantes de la institución.
En ese sentido, valoró especialmente el compromiso de la Comisión de Extensión
Socio-Cultural y la pasión con la que sus integrantes llevan adelante cada edición.
Asimismo, invitó a los artistas a participar de la próxima convocatoria y remarcó la
importancia de haber elevado el monto del Premio Adquisición, una decisión que, según
expresó, enaltece al Salón.
En cuanto al resultado del certamen como ya se había informado, el Primer Premio fue
para María Elida Martínez, de Mercedes, por su obra “Naturaleza Muerta”. El Segundo
Premio correspondió a Elena Moreno Vivot, de Don Torcuato, por “Fina 1960”,
mientras que el Tercer Puesto fue para Andrea Natalini, de Navarro, por la pintura
“Cuando lo imposible descansa, el cielo también toca el suelo”. El Cuarto Premio quedó
en manos de Matías Acevedo, de Moreno, por “A cuestas”.
También se otorgaron cuatro menciones para: Mirta Bauer, de San Andrés de Giles, por
“Te sigo esperando”; Angela Damnotti, de Mercedes, por “Río Distante”; Mariano
Piantoni, de Ramos Mejía, por “Ceremonia”. La nómina se completó con Manuel
Antonio Mauriño, de Mercedes, por “Infancia interrumpida”.
Los reconocimientos fueron entregados por el presidente del Colegio, doctor Horacio
Oscar Deluca, junto al doctor Raúl Lima y María del Carmen «Mayte» Landini,
integrantes de la Comisión de Extensión Socio-Cultural. A medida que recibían sus
distinciones, los expositores destacaron la jerarquía del salón y la oportunidad que
representa para los artistas plásticos de Mercedes y de otras ciudades de la región.
Sobre el final del acto protocolar se difundió un video en el que los integrantes del
jurado, Ricardo Roux, Cinthia Rched y Marcela Inés Cueto, explicaron cómo
desarrollaron su tarea de evaluación y destacaron el elevado nivel artístico de las obras
presentadas.
La actividad concluyó con la apertura formal de la muestra, que permanecerá habilitada
desde el 9 hasta el 13 de noviembre, en el horario de 8.30 a 13.30.
Con 41 ediciones en su trayectoria, el Salón de Pintura del Colegio de Abogados se
consolida como un espacio de referencia para las artes plásticas, una iniciativa que
combina reconocimiento, difusión y oportunidades para los creadores. Una propuesta
cultural que, desde Mercedes, consigue convocar cada año a artistas de distintos puntos
de la provincia y sostener un vínculo institucional con la comunidad que excede la
actividad estrictamente jurídica.
Fuente: CA Mercedes