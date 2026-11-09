El Colegio de Abogados inauguró su jerarquizado Salón Anual de Pintura

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes inauguró el pasado

sábado 7 de noviembre su 41° Salón de Pintura, una de las propuestas culturales más

tradicionales de la institución, que en esta edición alcanzó una participación récord con

129 obras presentadas por artistas de distintas localidades bonaerenses.

La convocatoria volvió a poner de manifiesto el crecimiento y la jerarquía que adquirió

este espacio a lo largo de los años. Uno de los aspectos más destacados fue el

incremento del Premio Adquisición, que llegó a los tres millones de pesos, una decisión

que permitió fortalecer el reconocimiento económico y acompañar el desarrollo de la

propuesta artística.

Durante el acto de apertura, el presidente del Colegio, doctor Horacio Oscar Deluca, dio

la bienvenida a los participantes y felicitó a los artistas por la calidad de los trabajos

presentados. También destacó el esfuerzo que demanda la organización de una iniciativa

que se realiza desde 1980 y que constituye uno de los acontecimientos culturales más

importantes de la institución.

En ese sentido, valoró especialmente el compromiso de la Comisión de Extensión

Socio-Cultural y la pasión con la que sus integrantes llevan adelante cada edición.

Asimismo, invitó a los artistas a participar de la próxima convocatoria y remarcó la

importancia de haber elevado el monto del Premio Adquisición, una decisión que, según

expresó, enaltece al Salón.

En cuanto al resultado del certamen como ya se había informado, el Primer Premio fue

para María Elida Martínez, de Mercedes, por su obra “Naturaleza Muerta”. El Segundo

Premio correspondió a Elena Moreno Vivot, de Don Torcuato, por “Fina 1960”,

mientras que el Tercer Puesto fue para Andrea Natalini, de Navarro, por la pintura

“Cuando lo imposible descansa, el cielo también toca el suelo”. El Cuarto Premio quedó

en manos de Matías Acevedo, de Moreno, por “A cuestas”.

También se otorgaron cuatro menciones para: Mirta Bauer, de San Andrés de Giles, por

“Te sigo esperando”; Angela Damnotti, de Mercedes, por “Río Distante”; Mariano

Piantoni, de Ramos Mejía, por “Ceremonia”. La nómina se completó con Manuel

Antonio Mauriño, de Mercedes, por “Infancia interrumpida”.

Los reconocimientos fueron entregados por el presidente del Colegio, doctor Horacio

Oscar Deluca, junto al doctor Raúl Lima y María del Carmen «Mayte» Landini,

integrantes de la Comisión de Extensión Socio-Cultural. A medida que recibían sus

distinciones, los expositores destacaron la jerarquía del salón y la oportunidad que

representa para los artistas plásticos de Mercedes y de otras ciudades de la región.

Sobre el final del acto protocolar se difundió un video en el que los integrantes del

jurado, Ricardo Roux, Cinthia Rched y Marcela Inés Cueto, explicaron cómo

desarrollaron su tarea de evaluación y destacaron el elevado nivel artístico de las obras

presentadas.

La actividad concluyó con la apertura formal de la muestra, que permanecerá habilitada

desde el 9 hasta el 13 de noviembre, en el horario de 8.30 a 13.30.

Con 41 ediciones en su trayectoria, el Salón de Pintura del Colegio de Abogados se

consolida como un espacio de referencia para las artes plásticas, una iniciativa que

combina reconocimiento, difusión y oportunidades para los creadores. Una propuesta

cultural que, desde Mercedes, consigue convocar cada año a artistas de distintos puntos

de la provincia y sostener un vínculo institucional con la comunidad que excede la

actividad estrictamente jurídica.

Fuente: CA Mercedes