Concluyó con éxito el 8° Festival de Cerveceros Mercedinos

FIESTA

Una importante cantidad de público nutrió durante todo el fin de semana el 8°Festival de Cerveceros Mercedinos.

El encuentro volvió a generar trabajo, impulsando el arte y encuentro mercedino. Música, gastronomía y un predio que permitió el disfrute. “Estamos muy agradecidos a quienes vinieron y apoyaron a los productores, a la cultura y a los emprendedores de nuestra ciudad”, mencionó el intendente Juani Ustarroz.

Desde la apertura el día sábado, el público se acercó de manera constante: los jóvenes coparon los espacios desde temprano y luego cientos de familias y amigos completaron un marco maravilloso tanto el sábado como el domingo.

Acompañaron a las canillas de producción cervecera mercedina una variada oferta en food trucks y la tradicional feria de artesanos, acciones que sostienen el constante impulso del trabajo y el emprendedorismo local.

La primer noche contó con ritmo tropical gracias a las actuaciones de Grupo Play y el cierre estelar de Amar Azul, quienes transformaron el parque en una masiva pista de baile, precedidos por artistas como El Cruce del Arte, Sienvolando, Sanny & Genaro Cobuccio, Dan Ros, The Paris y DJ Teo Torres. El domingo, el protagonismo viró hacia el rock y el ska con las presentaciones de Los Torero, Wally’s Ska, Mango Blu, Los Pocasoda, Claudio Rosa, Gambo, la música de DJ Marful y un broche de oro vibrante a cargo de Gran Lady y su aclamado tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El encuentro contó con el respaldo y la articulación del Municipio de Mercedes junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), fortaleciendo el desarrollo cultural y económico de la comunidad y especialmente con una organización de la Comisión de Cerveceros Mercedinos, protagonistas claves para la actividad, estando ellas y ellos en cada detalle.

En este marco, el intendente Juan Ignacio Ustarroz celebró el éxito de la convocatoria y remarcó el rol central de estos eventos: “Las fiestas populares son fundamentales para nuestra comunidad porque significan un verdadero impulso al trabajo genuino y a la producción local. Detrás de cada stand hay vecinos y productores mercedinos que demuestran una calidad excepcional. Al mismo tiempo, estos eventos generan ese espacio tan valioso de encuentro y disfrute para las familias y los amigos de la ciudad y de toda la región», expresó el jefe comunal.

De esta manera, el Festival de Cerveceros Mercedinos cerró otra gran edición, ratificando su lugar de privilegio en el calendario turístico y cultural bonaerense.