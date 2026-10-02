Cerró la primera jornada del 3° Congreso de Educación en Mercedes

Con un auditorio repleto y cientos de docentes y personal educativo presente, cerró la primera jornada del encuentro que combinó talleres, reflexión colectiva y una disertación central a cargo de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Tegigi.

La misma, estuvo enfocada en las trayectorias escolares y la concurrencia a las aulas.

Tras una apertura multitudinaria que reunió a docentes, directivos y auxiliares de toda la región, la primera jornada del 3° Congreso Nacional de Educación culminó con un espacio de debate, balance y un cierre magistral que contó con la presencia de la ministra de Educación provincial (directora general de Cultura y Educación), Flavia Terigi, junto al intendente Juan Ignacio Ustarroz y el secretario de Educación local, profesor José Luis Pisano.

El evento, convocó a más de 2.300 inscriptos. En la parte final, 700 educadores participaron activamente del debate y exposición propuesta.

Al momento de las palabras de cierre, el secretario de Educación, profesor José Luis Pisano, destacó el enorme despliegue logístico y organizativo que hizo posible el congreso, agradeciendo el esfuerzo de las distintas áreas de la Dirección General de Cultura y Educación, el Consejo Escolar, Inspección Educativa y los trabajadores municipales.

A su turno, el intendente Ustarroz dio la bienvenida a Terigi y celebró el compromiso de inspectores, directores y personal escolar. “Empezamos en 2015 con una cita de Flavia Terigi de 2008, que sostenía que para torcer la vara de la desigualdad no alcanza con más de lo mismo, sino que hay que ensayar otras estrategias para que todos y todas puedan aprender. De ahí nació el programa de educación barrial, que hoy tiene 40 sedes en clubes, sociedades de fomento e iglesias acompañando las trayectorias de nuestros chicos”, dijo.

Ustarroz valoró la consolidación del congreso en su tercera edición, “La educación es el ámbito de lo común, donde nos podemos y nos debemos encontrar como sociedad y poder proyectar políticas públicas. Hay que defender la escuela que tenemos, la que todos los días abre las puertas y recibe a los chicos y a las familias atravesadas por dificultades, y en simultáneo imaginar y construir esa escuela que el futuro de nuestra patria demanda”.

Por su parte, Flavia Terigi agradeció la invitación del jefe comunal y remarcó el valor de sostener por tercer año consecutivo un congreso de estas características. En un tramo distendido, recordó con afecto sus investigaciones formativas de grado en la Biblioteca Sarmiento sobre la histórica experiencia pedagógica de Carlos Vergara en la Escuela Normal de la ciudad.

Al profundizar sobre el eje de su exposición, Terigi abordó la problemática del ausentismo, la concurrencia intermitente y las condiciones institucionales que rodean a la enseñanza: “Hay que poner en el análisis las condiciones de la escuela y, en particular, la centralidad de la enseñanza (…) El aprendizaje escolar requiere continuidad, requiere enlazar, coordinar e integrar, y lo que hace la asistencia intermitente es generar fuertes discontinuidades en las cronologías de aprendizaje”, cerró.