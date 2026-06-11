CABA abre la inscripción para ser parte de su nuevo Servicio Penitenciario

SEGURIDAD

Será el primer paso para poner en marcha la nueva fuerza especializada que tendrá a cargo la custodia de los detenidos en alcaidías porteñas.

El Gobierno porteño abre la primera convocatoria para formar parte del nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad, una fuerza creada con el objetivo de garantizar la custodia de los detenidos, reforzando así el sistema integral de seguridad porteño.

La inscripción estará a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el organismo responsable de la formación de los demás agentes del sistema de seguridad de la Ciudad como Policía y Bomberos.

De esta manera, se inicia el proceso de implementación del Servicio Penitenciario porteño, un hito en materia de seguridad pública y autonomía, dos ejes prioritarios de la actual gestión a cargo del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“La Ciudad va a contar por primera vez con una fuerza de seguridad penitenciaria moderna, profesional y preparada. El orden público y la tranquilidad de los porteños son nuestra prioridad. Vamos a seguir construyendo una ciudad más justa y más segura”, explicó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.

En este primer llamado a inscripción podrán postularse todos aquellos aspirantes hombres y mujeres de entre 18 y 29 años que sean ciudadanos argentinos, nativos o por opción. Se requiere tener secundario completo y aprobar todas las etapas de selección e ingreso.