Barrio San Justo: un joven de 20 años asumió la presidencia de la Sociedad de Fomento

HITO

Se trata de Kevin Geneiro, de 20 años, quien asumió la presidencia de la Sociedad de Fomento del barrio San Justo.

Tras la oficialización, Geneiro tuvo su formal encuentro con el intendente de la ciudad, Juan Ignacio Ustarroz, con el objetivo de delinear una agenda de trabajo conjunta para el sector.

​Durante la reunión, las autoridades locales y los representantes barriales dialogaron sobre las principales necesidades de los vecinos y los proyectos que la nueva gestión buscará impulsar allí.

Entre el flamante presidente y la gestión local coincidieron en el rol fundamental que tienen estas entidades intermedias como nexo directo entre el Estado y la comunidad.

​El jefe comunal mercedino expresó su satisfacción por el impacto positivo que tiene la llegada de cuadros jóvenes a la gestión comunitaria: “Nos enorgullece y nos llena de alegría ver a jóvenes que se comprometen con su comunidad, asumen responsabilidades y trabajan por el bienestar de sus vecinos y vecinas”, señaló Ustarroz.

​Asimismo, el intendente argumentó que la activa participación de las nuevas generaciones no solo fortalece a las instituciones tradicionales, sino que también “oxigena la política» y contribuye de manera directa a la construcción de un entramado urbano más solidario, activo y democrático”.

Desde el Ejecutivo municipal se felicitó formalmente a Geneiro por el desafío asumido y también se ratificó el compromiso de la gestión pública de seguir acompañando y articulando herramientas con las comisiones barriales para mejorar la calidad de vida en Mercedes.