AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo se cobra

SOCIEDAD

La ANSES aplicará en junio de 2026 un aumento del 2,58% en las prestaciones sociales, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.

Entre los beneficios alcanzados por la suba se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Con dicha actualización, miles de familias recibirán un ingreso mayor durante el sexto mes del año.

La ANSES confirmó las siguientes fechas de cobro según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio. DNI terminados en 1: martes 9 de junio. DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio. DNI terminados en 3: jueves 11 de junio. DNI terminados en 4: viernes 12 de junio. DNI terminados en 5: martes 16 de junio. DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio. DNI terminados en 7: jueves 18 de junio. DNI terminados en 8: viernes 19 de junio. DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro al ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Tras el aumento del 2,58%, el valor bruto de la AUH quedó establecido en:

AUH por hijo: $144.932. Monto a cobrar (80%): $115.945,60. Retención (20%): $28.986,40, que se abona posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, el valor bruto de la prestación asciende a $471.915.