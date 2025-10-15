Ya está la delegación mercedina en Mar del Plata por las finales de los Juegos Bonaerenses

Este año más de dos centenares de vecinos y vecinas se sumarán a las competencias finales de los Juegos Bonaerenses 2025.

Serán varias disciplinas en las que habrá representación local. Participan también equipos municipales para darles apoyatura. El jefe comunal Juani Ustarroz participó de la reunión previa y la despedida de la delegación.

Entre las representaciones deportivas que se practican en diversas modalidades tenemos dentro de ellos, encontramos disciplinas de pista y campo como el Atletismo, incluyendo la categoría de Atletismo Pcd (para personas con discapacidad), y actividades específicas como Bonaerenses en carrera. También hay varios deportes de pelota como el Básquet 3×3, Cestoball 3×3 y Futbol tenis. Las actividades acuáticas incluyen la Natación Pcd, y también hay disciplinas técnicas y de destreza como Gimnasia artística, Patin, Softball, Tenis y Tenis de mesa. Finalmente, se destaca el deporte al aire libre de la Pesca.

A su vez en Adultos Mayores el listado de competencias incluye una variedad de actividades que abarcan deportes, juegos de mesa, artes y gastronomía. Los juegos de precisión y habilidad están representados por el Juego de Damas, Sapo, Bochas y Tejo. En el ámbito deportivo, se encuentran Bonaerenses en carrera, Caminata, Tenis de mesa, Natación, Pesca y Futbol tenis intergeneracional. Finalmente, la creatividad y la cocina tienen su lugar con la presentación de un Objeto artístico, y las competencias culinarias de Cocinero plato principal y Cocinero postre.

Por su parte, en cultura el conjunto de disciplinas se centra en la expresión artística, el movimiento y la creatividad escénica. Las artes escénicas abarcan el Teatro, la actuación unipersonal del Stand up, y el Freestyle, que a menudo combina improvisación y música. En cuanto a la danza, se presentan el Danza teatro y la Danza folclórica Pcd (para personas con discapacidad). Por último, se incluye la creación literaria del Cuento.

La delegación son más de 220 personas, entre todas las categorías más personal directivo y técnico de las direcciones de deportes, cultura y adultos mayores que estarán asistiendo y acompañando a la nutrida delegación mercedina que irá para compartir un momento único.

La delegación mercedina llegó a Mar del Plata y desde el lunes, está preparada para el camino de las distintas competencias. Es una representación muy grande la que tiene nuestra ciudad, que fue sede de varias interregionales. “Tenemos una excelente representación de deportistas que están aquí representando a nuestra ciudad y sabemos que lo hacen de la mejor manera”, dijo Mariana Saboredo, desde la Dirección de Deportes municipal.