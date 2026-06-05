El BCRA acumuló USD 10.000 millones que compró en 2026

ECONOMÍA

Se conoció que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares acordada para 2026 por USD 10.000 millones con el FMI.

Números: El BCRA compró USD 9.756 millones (y USD 273 millones más los primeros tres días de junio). En ese mismo lapso, el Tesoro, considerando las emisiones en el mercado local, la adquisición de USD 150 millones en el mercado la semana pasada y las compras al BCRA, utilizó en total USD 3.866 millones para el pago de vencimientos.

La consultora Analytica explicó que al inicio del programa económico del gobierno de Javier Milei, la compra de reservas por parte del BCRA no se traducía en una acumulación efectiva, debido a que el Tesoro utilizaba esos dólares para afrontar vencimientos. Pero esto cambió desde que comenzaron a emitirse los bonos AO27 y AO28 a fines de febrero, que permitieron al Ministerio de Economía utilizar esos dólares para pagar vencimientos y reducir la presión sobre las compras del BCRA, acelerando así la acumulación. En mayo, el BCRA compró USD 2.601 millones y acumuló USD 2.560 millones (diferencia mínima entre ambos montos).

Acuerdo: El último acuerdo con el organismo internacional apunta a dos metas, una compra de reservas y otra de acumulación. Para este año, se acordó con el organismo comprar USD 10.000 millones en un escenario base y USD 17.000 millones en uno optimista.

Aunque a comienzos de junio, el BCRA cumplió con la meta de compras, sólo computan las reservas netas acumuladas para el cumplimiento del objetivo anual. La meta de reservas netas quedó fijada en USD 8.000 millones para diciembre de 2026.