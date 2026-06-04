Kicillof se reunió con representantes gremiales e intendentes correntinos

CORRIENTES

Además, el Gobernador presentó su libro “De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste.

En el marco de su visita a la provincia de Corrientes, el gobernador Axel Kicillof firmó un convenio de cooperación con el intendente de Empedrado, Rubén Echeverría, y mantuvo encuentros con jefes comunales y representantes gremiales. Además, presentó su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estuve reunido con intendentes locales y todos coincidimos en que la situación económica y productiva está cada vez peor: ocurre en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes y en cada rincón de la Argentina”. “No es casualidad, es el resultado del programa económico de Milei, que va contra la producción nacional, el trabajo y el salario”, agregó.

«Mientras a nivel internacional todos los países cuidan sus industrias, nosotros tenemos a un Gobierno nacional que nos impone tarifazos, desregulación y un modelo que quiere convertir a la Argentina en una economía primarizada y extractivista», sostuvo el Gobernador y añadió: «Ante estos enormes desafíos, tenemos el trabajo de ir a buscar a la gente y construir una alternativa que vuelva a convencer a nuestro pueblo de que hay otra salida».

Por la mañana, Kicillof firmó con el intendente Echeverría un convenio marco para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción turística, intercambio cultural, fortalecimiento de destinos e impulso de actividades deportivas y educativas. En la localidad de Empedrado, visitó también la Iglesia Nuestro Señor Hallado, la plaza central y el mirador de las barrancas.

A continuación, el Gobernador se trasladó hacia la ciudad de Corrientes, donde se reunió con intendentes, representantes de sindicatos nucleados en la CGT regional y dirigentes locales. Estuvieron presentes los intendentes de Empedrado, Rubén Echeverría; de Felipe Yofre, Cristian Ledesma; de Esquina, Cristian Olivetti; de Santa Lucía, Norberto Villordo; sus pares de Bonpland, Paola Pérez; y de San Isidro, Vilma Ojeda; y el secretario general de la CGT Corrientes, Guido Tello.

Finalmente, luego de suscribir acuerdos con el gobernador Juan Pablo Valdés para fortalecer la cooperación en materia productiva, Kicillof se trasladó hacia la UNNE, donde presentó su libro “De Smith a Keynes”.

Por último, Kicillof remarcó: “Vamos a seguir utilizando todos los elementos que tengamos a disposición para promover la producción, generar empleo y defender nuestra soberanía”. “Es momento de consolidar la unidad de todos los sectores que se oponen a las políticas de ajuste: para nosotros, lo único innegociable es el cuidado de la salud, la educación, la producción y el trabajo nacional”, concluyó.

Participaron también de las actividades los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el dirigente Alberto Descalzo; y la abogada Victoria Cerdán.