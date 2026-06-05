Alonso apuntó contra Jorge Macri por el «muro contra la barbarie»

POLÍTICA

El ministro de Seguridad bonaerense cruzó al jefe de Gobierno porteño luego de las afirmaciones de este último durante un acto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

“Jorgito, hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia”, expresó Alonso en su cuenta de X (ex Twitter).

Propuesta: Jorge Macri propuso “levantar un muro contra la barbarie” al hablar durante un acto de la Policía de la Ciudad, en el que destacó que su gestión logró bajar la tasa de todos los delitos durante el año pasado y culpó a la PBA por no trabajar de igual manera.

En respuesta, Alonso lo acusó de estar “sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de su propio partido político”, en referencia al PRO.

“No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos, y atienden y producen en gran parte de la Capital”, manifestó el ministro de Seguridad.

Alonso dijo que “el país es uno solo” y le preguntó a Macri: “¿Cuando te pongas la camiseta de la Selección para hacer tu marketing sensiblero y barato lo vas a hacer festejando solo los goles de la Ciudad?”. “Tené un poco de dignidad y disculpate con el pueblo de nuestra provincia”, enfatizó.

Finalmente le expresó al alcalde porteño: “Cuando decís que defendés tu ‘estilo de vida’, ¿Acaso te referís a tu abultado patrimonio, tan difícil de explicar? En vez de discriminar a un pueblo digno y trabajador, rendí las cuentas que tenés pendientes con la Justicia”, finalizó.