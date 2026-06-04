PBA: preocupa la reducción en la recaudación impositiva

ECONOMÍA

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, expuso su preocupación por la evolución de los impuestos y su correlato en la actividad económica.

Según Girard, es “el peor inicio de año desde 2017” para el Estado. Cifras oficiales: durante mayo volvieron a registrar caídas interanuales los principales tributos vinculados al consumo, la producción, el empleo y las transacciones económicas. Ingresos Brutos, por ejemplo, retrocedió 8,4%; el Impuesto de Sellos cayó 11%; el IVA disminuyó 7,4%; mientras que el Impuesto al Cheque registró una baja de 2,9%. También se redujeron los recursos asociados al empleo formal, con caídas en las Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social.

“La recaudación de los impuestos vinculados a la actividad económica continúa cayendo y eso es consecuencia directa del deterioro que atraviesa la economía real”, afirmó Girard. Según el titular de ARBA, estos número representan al “peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017”. “La caída del IVA, del Impuesto al Cheque y de los recursos de la seguridad social refleja una crisis que tiene su epicentro en el mercado interno”, señaló.

Se trata del décimo mes consecutivo en el que cae la recaudación por el IVA. En mayo, a su vez, se le sumó un derrumbe del componente aduanero del tributo que cayó 18%. “Este dato confirma el escenario recesivo que atraviesa el mercado interno, pero además enciende señales de alarma porque podría estar reflejando un aumento de la evasión vinculada a las importaciones“, advirtió Girard.

Por último el funcionario bonaerense, pidió “que el Estado Nacional retome sus funciones de control”. “Además de ser urgente el cambio de política económica para salir de la trampa del ajuste permanente, que agrava día a día las condiciones de vida del pueblo argentino, es imperioso que el Estado Nacional retome sus funciones de control y deje de perder recursos tributarios que son coparticipables“, cerró.