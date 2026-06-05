Ustarroz y la ministra Díaz firmaron convenios

SOCIEDAD

El intendente Juan Ustarroz recibió la visita de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de PBA Estela Díaz para sellar la adhesión al programa provincial Municipios por la Igualdad.

Se generará la remodelación de la plaza de la mujer y se suscribieron más acciones para continuar con prevención y cuidado en materia de género y diversidades.

El intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, recibió en su despacho a la ministra Estela Díaz. El encuentro centralizó la firma de adhesión del programa provincial Municipios por la Igualdad, consolidando la fuerte articulación entre el gobierno bonaerense y el local.

​El proyecto principal consiste en el diseño y construcción de lo que será la primera plaza planificada con perspectiva de género en la ciudad. El espacio estará estratégicamente ubicado en el histórico predio de la Estación Trocha.

“La firma de este convenio es clave para dar visibilidad a las políticas que venimos desarrollando. Este proyecto en particular busca transformar por completo la lógica tradicional de la obra pública: estamos planificando la primera plaza con perspectiva de género en el municipio. Es fundamental contar con un espacio diseñado para el cuidado y pensado para las mujeres”, expresó la Lic. Guadalupe González, directora de políticas de generó y diversidades.

“A través de la Línea de Espacio Público y Hábitat del Programa Municipios por la Igualdad, buscamos promover la apropiación colectiva del territorio. Mercedes es un distrito que se destaca por su excelente articulación con nuestro Ministerio. Queremos entornos inclusivos y seguros; por eso, trabajar en el predio de La Trocha con urbanismo feminista es una muestra clara de cómo el Gobierno Provincial materializa la igualdad”, agregó Estela Diaz.

“Para Mercedes es un orgullo recibir a la ministra y sellar este compromiso conjunto. Elegimos el Barrio Trocha, un sector con una gran identidad histórica ligada al ferrocarril y la migración, para construir este espacio de vanguardia”, finalizó el jefe comunal Ustarroz.

​Por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la PBA, acompañaron a la ministra la directora provincial de Regiones, Silvia Zaballa, y la directora de la Región Primera, Emilse Portela.

​En representación del gabinete local de Mercedes, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Jorgelina Silva, el secretario de Obras Públicas, Emanuel Pérez Carrera, el Arq. Santiago Pulitti y Ana De Cunto, quienes son parte de estos proyectos.