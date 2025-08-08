“Ver para Aprender», se entregaron 45 pares de anteojos a estudiantes de escuelas primarias de Mercedes

La actividad se realizó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y benefició a estudiantes de las escuelas primarias N°3, 7, 10, 11 y 20.

En total, en el marco del programa provincial “Ver para Aprender”se entregaron 45 pares de lentes recetados, elaborados tras las correspondientes pesquisas oftalmológicas realizadas previamente.

El programa tiene su objetivo de mejorar la salud visual de los estudiantes, favoreciendo así su desempeño escolar y su calidad de vida.

La jornada tuvo coordinación del área de Salud del Municipio de Mercedes, en articulación con el primer nivel de atención sanitaria local y en línea con las políticas públicas de acceso a derechos impulsadas por el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

Desde el programa se prevé continuar con las evaluaciones oftalmológicas y entregas de lentes en otras instituciones educativas del distrito.