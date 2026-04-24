La actividad económica cayó 2,6% en febrero

ECONOMÍA

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero del 2026, se registró una caída en la medición mensual e interanual.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%).

Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.

La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.

Se conoció que ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

Al respecto, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.