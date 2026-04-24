Paolo Rocca se reunió con Macri y le habría pedido que el PRO compita en las elecciones de 2027

POLÍTICA

Según trascendió, el empresario Paolo Rocca participó de una reunión con el ex presidente Mauricio Macri.

En la misma, Rocca le planteó la necesidad de que el PRO tenga un rol activo en las elecciones de 2027.

El encuentro se realizó en la residencia del mandatario del Grupo Techint y, según trascendidos, tuvieron tiempo para análizar sobre la situación económica del país y el rumbo político del Gobierno nacional.

Durante la charla, Rocca le pidió a Macri sostener una alternativa política con identidad propia dentro del espacio no peronista, y le argumentó que el PRO debería participar de manera competitiva en las próximas elecciones presidenciales.

La reunión con Rocca refuerza la idea de que el PRO busca reposicionarse en el escenario político nacional, justo ante momentos clave en los que se debate su vínculo con La Libertad Avanza.