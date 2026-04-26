EL PRÓXIMO SÁBADO SE INAUGURARÁ UNA NUEVA MUESTRA EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

El próximo sábado 2 de mayo de 2026, a las 20:30 horas, se inaugurará la muestra de arte “Los colores guardan memoria”, de la artista Liliana Alí, en el Espacio de Arte EA5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 5, Av. 30 Nº 564 de la ciudad de Mercedes.

«Los colores guardan memoria en mi búsqueda artística, donde concibo el arte para que sea abrazado, donde genere diferentes experiencias personales, emociones y preguntas que no encuentran lugar en las palabras. Cada cuadro es una invitación a detenerse, sentir y repensar

el mundo que habitamos».

Liliana Alí.

Como todos los años , el Coordinador de este Ciclo de Arte del CAPBA5 es el Arq. Sebastián Bocca.

La muestra permanecerá abierta al público con acceso libre y gratuito, y podrá visitarse de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 14 a 16 horas, hasta el día 15 de mayo.

De esta manera, el Espacio de Arte EA5 continuará promoviendo y difundiendo la producción artística local y regional, consolidándose como un ámbito de intercambio cultural dentro de la institución.