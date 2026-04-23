Villarruel se diferenció del Gabinete nacional

POLÍTICA

Tras ausentarse en el homenaje al Papa en Luján, la vicepresidenta eligió otro acto y lanzó su respuesta, profundizando su distancia con el oficialismo.

El evento principal se desarrolló en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se realizó una misa por el primer aniversario de la muerte del Sumo Pontífice. Allí estuvieron presentes representantes del oficialismo y de la oposición. La vicepresidenta expresó: “Estaba lo peor de la casta política”.

“Me pareció que la ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa propiamente dicho, era una ceremonia en la que estaba la casta política, lo peor de la casta política”, agregó Villarruel.

“No quiero puntualizar, estaba la casta política y yo en eso soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas recordando al gran hombre que fue el Papa Francisco”, finalizó.