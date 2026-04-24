Mercedes fue sede de capacitación regional en sobre riesgos de litio e incendios

CAPACITACIÓN

Con una gran participación con 180 asistentes, especialistas y representantes de 26 municipios, la ciudad se posicionó en términos de la seguridad en movilidad eléctrica.

La Lic. Agustina Loré destacó la necesidad de actualizar los protocolos de emergencia ante las nuevas tecnologías.

En un mundo que va aceleradamente hacia la movilidad sustentable, la gestión de nuevos riesgos se ha vuelto una prioridad para los cuerpos de emergencia. Bajo esta premisa, se llevó a cabo en Mercedes una jornada intensiva sobre «Gestión de Riesgo en movilidad eléctrica y aplicación de agente encapsulador F500», marcando un punto importante en la formación de los primeros respondientes de la provincia.

La jornada, organizada a través de la Dirección Protección Civil de Mercedes y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios local, contó con el aval estratégico del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de Defensa Civil). Las ponencias técnicas estuvieron a cargo de expertos de AAVEA (Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos) y la firma Georgia.

Un desafío técnico: El litio no se apaga con agua. Uno de los ejes centrales fue desmitificar los métodos tradicionales de extinción. «Aprendimos que las baterías de litio no se apagan con agua ni con espuma», señalaron durante la instrucción, haciendo hincapié en que el uso de agentes específicos como el F500 es vital para evitar reacciones químicas violentas y garantizar la seguridad de los agentes

Al respecto, la Lic. Agustina Loré enfatizó: “Es fundamental fortalecer el sistema de emergencia local y regional. Entender cómo funcionan estos vehículos y saber identificar el riesgo de los acumuladores de energía a base de litio nos permite tomar las medidas de precaución necesarias para extinguir o sofocar un fuego de esta naturaleza con éxito”.

Teoría y práctica: la capacitación incluyó una instancia teórica donde se analizaron estadísticas del parque automotor eléctrico actual y la exhibición de tres vehículos eléctricos en la puerta del teatro. Posteriormente, se realizó una demostración práctica de gran impacto visual donde se incendió de forma controlada un automóvil, fardos y baterías, permitiendo a los asistentes observar el comportamiento real de este tipo de fuego y aplicar las maniobras de sofocación aprendidas.

El evento consolidó a Mercedes como un polo de referencia regional, reuniendo a más de 180 personas. Entre los 26 municipios presentes se destacaron delegaciones de CABA, La Plata, Luján, San Andrés de Giles, Moreno, Zárate, Lobos, Chivilcoy, Suipacha y 9 de Julio, entre otros.

La jornada culminó con la entrega de certificados, dejando a las fuerzas de seguridad mejor preparadas para los desafíos que plantea la tecnología del siglo XXI.