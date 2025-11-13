“Vamos a tener bloque propio”: El PRO mantiene distancia con LLA

El partido Propuesta Republicana (PRO) bajo el liderazgo del expresidente, Mauricio Macri reunió a los principales dirigentes del PRO para definir los próximos pasos del partido.

A la salida del encuentro, fue María Eugenia Vidal quien confirmó que van a seguir teniendo un bloque propio en el Congreso.

“A partir del 10 de diciembre tanto en el Senado como en Diputados vamos a tener un bloque propio e independiente“, anunció la diputada nacional.

La dirigente también ratificó que van a apoyar la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, pero sin fusionar las bancas.

En esa misma línea se manifestó Fernando de Andreis, quien va a ocupar un banca en Diputados a partir del próximo período legislativo. “Por supuesto que vamos a apoyar las reformas“, dijo de Andreis. Además, manifestó que la idea es “volver a ser una alternativa en la Argentina, pero sobre todo también en los distritos”.

La reunión del Consejo Nacional del PRO había sido convocada para que los dirigentes reflexionaran sobre la pérdida de centralidad política que tuvieron en los últimos años. Desde el partido la presentaron como “un espacio para debatir, planificar y seguir construyendo juntos el futuro que queremos para la Argentina” y pareciera que ya tienen la mirada puesta en 2027.