CGT Mercedes rechaza el remate de las 141 viviendas sin terminar del programa Procrear

POLÍTICA

Juan Martín Andrés, El delegado regional de la CGT Mercedes, manifestó su absoluto rechazo ante la decisión del Gobierno nacional de subastar el predio local del programa Procrear.

Recordamos que en dicho previo permanecen paralizadas y sin terminar un total de 141 viviendas destinadas a familias trabajadoras.

“Primero paralizaron las obras, abandonaron el programa y ahora quieren vender las tierras y las construcciones al mejor postor”, apuntó el dirigente gremial.

El complejo habitacional mercedino, emplazado sobre el Acceso Manuel Sanmartín, cuenta con una superficie territorial de 17.714 metros cuadrados y registra un avance de obra estimado en un 50%.

Desde la representación sindical advirtieron que la entrega de estos activos mediante subasta no es un hecho aislado, ya que el Estado nacional también autorizó en simultáneo la subasta de otras 149 viviendas en idénticas condiciones en la vecina ciudad de Junín.

Andrés argumentó “No estamos hablando de un inmueble cualquiera. Esas viviendas fueron pensadas para que las familias pudieran acceder a la casa propia, no para convertirse en un negocio inmobiliario”.

Por último, Juan Martín Andrés convocó formalmente a las organizaciones gremiales, movimientos sociales, partidos políticos, centros de estudiantes, entidades vecinales y a la ciudadanía en general de Mercedes a coordinar acciones contra la privatización del predio. “No vamos a permitir que un proyecto habitacional construido con el esfuerzo de todos termine entregado al mejor postor. La vivienda es un derecho y tenemos que defenderla entre todos”, concluyó.