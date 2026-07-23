Carlos Figueroa asumió la Dirección de Comunicación, Prensa y Protocolo del municipio

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La Municipalidad de Mercedes confirmó la incorporación del especialista en gestión pública Carlos Figueroa como el nuevo Director de Comunicación, Prensa y Protocolo.

 

Se trata de un área que hasta el momento estaba a cargo de Luciano Demergasso, quien continuará dentro del equipo municipal cumpliendo funciones desde la coordinación.

La designación busca “fortalecer y jerarquizar la estrategia de comunicación institucional frente a los vertiginosos cambios tecnológicos de la agenda pública”, según expresaron.

Figueroa reside y trabaja hace unos años en Mercedes, cuenta con una sólida trayectoria vinculada a la comunicación en el sector público y privado.

Currículum: es abogado y destaca que fue Gerente de noticias de la TV Pública entre 2011 y 2015. Y luego estuvo como Director de Relaciones Institucionales y vocero de Aerolíneas Argentinas durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

Su incorporación al gabinete del intendente Ustarroz apunta a la gestión de contenidos digitales, el desarrollo de nuevos formatos audiovisuales y ampliar los canales de interacción con la comunidad, integrando su experiencia con la estructura del equipo de trabajo preexistente.

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