ARBA evitó que empresas y contribuyentes inmovilizaran $8.500 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

ECONOMÍA

Tras 6 meses de la puesta en marcha del régimen Riesgo 0, SAF 0, ARBA informó que ya evitó que se acumularan casi 8500 millones de pesos en saldos a favor de Ingresos Brutos.

La iniciativa ya cuenta con la adhesión de 10 mil contribuyentes y podría seguir creciendo. Según se informó oficialmente, ARBA evitó que se acumularán (e inmovilizarán) $8476,5 millones en concepto de saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Estos recursos “permanecieron en el circuito productivo para financiar capital de trabajo, sostener la actividad económica e impulsar inversiones“, destacaron desde la agencia a cargo de Cristian Girard.

Desde la puesta en marcha del régimen se registraron 18131 solicitudes de adhesión, mientras que 10382 contribuyentes ya accedieron al recálculo automático de las alícuotas de retención y percepción. De esta manera, los pagos a cuenta se ajustan al impuesto efectivamente determinado, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.

El análisis por actividad económica muestra que el beneficio alcanzó principalmente a los sectores más afectados por la política económica del gobierno de Milei. “El comercio concentra el 42,6% de los casos y los servicios el 41,7%, de modo que ambas actividades representan más del 84% del total de contribuyentes alcanzados por el régimen. Se trata de sectores especialmente golpeados por la caída del consumo y la retracción de la actividad”, explicó Girard. En tanto, la construcción, otro de los rubros perjudicados por la paralización de la obra pública y la caída de la inversión, reúne el 4,2% de los casos. Más atrás se ubican industria y minería, con el 8,5%, y el sector agropecuario, con el 3%.

“Riesgo 0, SAF 0 representa un cambio de paradigma en la administración tributaria. Ya no se usan las retenciones como mecanismo de captura de recursos, acumulando saldos a favor para luego devolverlos, tras demostración de haber resultado excesivas las retenciones; ahora trabajamos para asegurar que no se sobre recaude a través de los regímenes. Esto significa menos inmovilización de recursos, más liquidez para quienes producen y un sistema tributario mucho más eficiente, y fundamentalmente una menor carga tributaria para el sector privado”, señaló el director ejecutivo del organismo.

Girard agregó que “esta política forma parte del proceso de modernización que impulsamos desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof para simplificar el cumplimiento tributario, reducir costos financieros y mejorar la experiencia de las y los contribuyentes, sin resignar capacidad de fiscalización sobre quienes incumplen”.