Ustarroz y Conte Grand firman convenio por la seguridad pública y el acceso a la justicia

El intendente mercedino recibió al Procurador General de la provincia, Julio Conte-Grand, con quién suscribió un convenio de trabajo en conjunto entre la Municipalidad y el MPBA.

El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Procurador General Julio Conte Grand y el intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, firmaron un convenio marco de colaboración recíproca que permitirá establecer mecanismos de cooperación institucional para fortalecer la seguridad pública y el acceso a la justicia, con posibilidad de generar convenios específicos en distintas áreas, como así también capacitaciones al personal municipal, a la policía comunal, el Centro de Monitoreo, de Tránsito en múltiples temas, como ser algunos de ellos la preservación de pruebas, procedimientos penales y garantías constitucionales.

Desde el Municipio resaltaron que este convenio “permitirá a la Comuna continuar generando herramientas que impactan en la calidad institucional”.

Por su parte, desde el Ministerio Fiscal destacan que se trabaja en defensa de los intereses de la sociedad, resguardando la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en la Constitución y las leyes, destacando la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional con los Municipios, que actúan como primera red de contención pública.