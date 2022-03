Ustarroz inauguró la obra de pavimento en Barrio Unidad y Progreso  

JUNTO A VECINOS

Se incorporaron 10 cuadras de asfalto al barrio. Además de la pavimentación se realizaron trabajos de iluminación y forestación.

Al respecto, el intendente Juan Ustarroz manifestó que “hacer obras no es fácil para un presupuesto municipal, nosotros a esta obra no la podríamos haber hecho sin el apoyo Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, que financió el cien por ciento de estas diez cuadras, tan importante, que unen tantos barrios y que mejora la conectividad”.

“Toda la ciudad comienza a tener la misma calidad de obra, eso hace que se equipara, que haya igualdad, que el acceso a un barrio quede lindo, agradable y seguro”, señaló el jefe comunal.

Para Ustarroz, “de nada sirven las obras, si no podemos construir una ciudad más hermanada, fraternal, lo cual tiene que ver con las acciones de todos los días y trabajar junto a las escuelas, los clubes, la cultura de nuestra ciudad en lo importante, qué ciudad le queremos dejar a nuestros hijos” y destacó el acompañamiento de los vecinos “en los momentos más difíciles y sigamos unidos apoyando a la educación, los clubes, sociedades de fomento, instituciones y la cultura de la ciudad, para entre todos salir adelante”.

Por su parte, el secretario de obras públicas, Emanuel Pérez carrera, detalló que además de las 10 cuadras de pavimentación “se sumó una obra hidráulica, iluminación y parte de la forestación”.

Los vecinos del barrio indicaron que “esta es una obra que hemos soñado durante muchos años que hoy se hace realidad”.