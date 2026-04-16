Encuentro y trabajo en la Mesa de Arbolado Urbano

ENCUENTRO

Tras haber recibido por segundo año consecutivo un reconocimiento internacional por las acciones desarrolladas en plantación, protección y cuidado del arbolado urbano, se consolidó la “Mesa de Arbolado Urbano”.

El mismo, es un espacio de participación con múltiples actores de la comunidad, con el objetivo de continuar fortaleciendo esta política municipal sostenida en el tiempo.

Desde la Dirección de Espacios Verdes, dirigida por Darío Taramasco, se informó que se llevó a cabo una nueva instancia de participación ciudadana en el marco de la Mesa de Arbolado Urbano. Se trató de un encuentro muy productivo, que contó con la participación de una amplia diversidad de actores: representantes de clubes deportivos, profesionales de distintas disciplinas, integrantes de sociedades de fomento, vecinos y vecinas, instituciones ambientales y concejales.

El funcionario destacó que “también estuvimos explicando a los participantes la gran tarea que venimos realizando en lo que denominamos Plan de Fortalecimiento del Bosque Urbano, que en este último año tuvo un gran desarrollo en las acciones de forestación. Además, trabajamos en materia de educación con 32 instituciones educativas, dictamos 15 talleres de formación ciudadana con cupos completos y estamos en la capacitación de 11 nuevos promotores del cuidado ambiental y el buen vivir”, dijo Taramasco. El balance de la jornada fue altamente positivo.

Recientemente, el equipo de Espacios Verdes recibió la distinción “Tree City of the World”, un reconocimiento internacional respaldado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la Arbor Day Foundation y Reforestamos México, por su labor en el cuidado y fortalecimiento del arbolado urbano.

Desde el área señalaron que “cada aporte suma en el camino hacia las acciones de gobernanza del arbolado público y los espacios verdes. Agradecemos el compromiso de todas las personas que participaron”.