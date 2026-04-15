Importante convocatoria: finalizó la 26° Fiesta Nacional de la Torta Frita

FIESTA

Con una convocatoria multitudinaria cerró la 26° edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita, reafirmando una vez más el lugar que ocupa como espacio de encuentro, cultura y turismo.

“Estamos muy felices por este gran marco de público, por la posibilidad de impulsar el encuentro, el trabajo, el arte mercedino, homenajeando a nuestros veteranos y a este enorme grupo de trabajo que hace una gran tarea para que esta fiesta sea el éxito que es” comentó el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

Por su parte, Nilda Pizza en el puesto “Las Hermanas” fue la tortera del año.

Durante dos jornadas, el Parque Municipal fue el escenario de un verdadero punto de encuentro para vecinos y turistas, que pudieron disfrutar de la elaboración de la torta frita más grande del mundo, una amplia propuesta gastronómica, shows en vivo y múltiples opciones de entretenimiento para toda la familia.

Como cada año, uno de los grandes protagonistas fue el trabajo de las torteras, que ofrecieron sus mejores elaboraciones y compartieron con el público sabores que forman parte de nuestras tradiciones y de nuestra identidad.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz manifestó “estamos en una fiesta que arrancó en el año 2000, para por un lado, recordar a los Héroes de Malvinas, y por otro, para poner en valor el esfuerzo de la gente de trabajo” y pidió un aplauso “para todos los pioneros de esta fiesta, porque gracias a ellos hoy estamos un fiesta que ha crecido mucho y siempre en unidad”.

“No importa quien gane, porque el pueblo de la provincia de Buenos Aires sabe que la mejor torta frita, el mejor salame y la mejor galleta está en Mercedes”.

En este marco, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro destacó el valor del trabajo colectivo, el acompañamiento de la comunidad y el crecimiento sostenido de esta fiesta popular, que año a año reúne a miles de familias y visitantes en nuestra Ciudad.

A su vez, Francisco Dinova, Director de Turismo agradeció “a todos los que hacen posible esta fiesta, a los trabajadores municipales que recuperaron el predio luego de la lluvia, un gran reconocimiento a ellos” y destacó “ha sido impresionante el crecimiento que ha tenido esta fiesta desde la gestión del intendente Ustarroz”.

Una vez en el escenario principal y ya coronando una gran jornada se hizo la entrega de premio. Comenzando por el premio al mejor stand que fue el puesto Nº14 de Flavia Heim.

Seguidamente se dieron a conocer los ganadores de la Torta Frita 2026: el quinto puesto con 416 puntos fue para la letra M, cuarto puesto para la letra O con 426 puntos y el tercer puesto con 443 puntos para la letra U.

Finalmente y ya para coronar esta hermosa y multitudinaria fiesta se dio a conocer el segundo puesto que fue para la letra R con 471 puntos, puesto perteneciente a Karina Garone y el primer lugar, y ganador de la Fiesta Nacional de la Torta Frita 2026, que fue para el puesto “Las Hermanas” con 473 puntos, de Nilda Pizza. El mejor presentado fue para Flavia Heim.

Tras el momento del protocolo y la premiación, el festival cerró con las presentaciones de Bohemios y Nación Wiphala.