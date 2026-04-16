Municipio entrego más de 100  terrenos

VIVIENDA

En un acto realizado en lo que será un nuevo espacio vecinal, más de cien familias de nuestra ciudad vivieron un día inolvidable al recibir la posesión final del terreno que le permitirá construir su hogar.

“Es un día de gran alegría para toda nuestra comunidad” sostuvo el intendente Dr. Juan I. Ustarroz.

El acto se realzó en 93bis y 8, donde una enorme cantidad de familias se hicieron presentes, tanto beneficiarios como allegados, para compartir la recepción de la carpeta con la documentación y ser acompañados por personal de la coordinación de tierras y regulación dominial a cada uno de los terrenos adjudicados.

Acompañando a las familias, estuvieron también la presidenta del concejo Deliberante, Mariana San Martín, el subsecretario Luís Ponce, los secretarios Jorgelina Silva, David Valerga, Emanuel Pérez Carrera, el coordinador Agustín Gerardi, el subsecretario Ignacio Buzzalino, los concejales Diego Gerdo, Bernardo Zubeldía, Romanelo Vautretto, Santiago Altube, como así también representantes de instituciones vinculadas a la temática.

«En primer lugar, quiero agradecer profundamente a las familias por la espera. Hoy podemos decir que valió la pena, a pesar de haber sido un proceso difícil debido a los vaivenes de nuestro país. Este es un programa de acceso a la tierra muy importante y mi primer reconocimiento es para ustedes” afirmó el jefe comunal, Dr. Juan I. Ustarroz.

“Asimismo, es vital destacar la transparencia del proceso. Los adjudicatarios son personas que se anotaron, esperaron y resultaron favorecidos en un sorteo público ante escribano”, manifestó el jefe comunal.

Antes de finalizar expresó que “estamos orgullosos de que estos legítimos adjudicatarios accedan a terrenos hermosos y bien integrados a la ciudad. También agradezco a los propietarios privados” y “gestionar planes de vivienda es complejo por la presión lógica de la demanda, pero eso solo refleja una necesidad mayor que tenemos como pueblo: la de unirnos en temas prioritarios como vivienda, educación y salud. Solo así construiremos una sociedad mejor para nuestros hijos y nietos» manifestó ante las y los presentes.

Por su parte, el Dr. Esteban Buzzalino, felicitó “a los nuevos vecinos y destacar el enorme trabajo de la Dirección de Tierras. Este logro surge de una decisión política del Intendente y de un esquema de colaboración con el sector privado. Se trata de un predio de nueve hectáreas donde, a través de un convenio, la Municipalidad obtuvo la mitad de los terrenos a cambio de la ejecución de obras”.