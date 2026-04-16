Reordenamiento del PRO bonaerense

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POLÍTICA

La conducción provincial del partido se reunió para oficializar cambios internos y empezar a delinear la estrategia política en la PBA.

 

La jornada estuvo encabezada por Cristian Ritondo, nuevo presidente del PRO bonaerense; Soledad Martínez, vicepresidenta primera; y Pablo Petrecca, vicepresidente segundo, junto a más de 50 dirigentes entre intendentes, legisladores y referentes territoriales. Además, el encuentro tuvo la especial presencia de Mauricio Macri, presidente del partido a nivel nacional.

También durante la jornada, se formalizó la designación de María Florencia De Sensi como secretaria general del partido en PBA.

Macri se expresó durante la cumbre amarilla y dijo: “Estamos para que las cosas mejoren, para recuperar la capacidad de soñar”. Además, sumó su visión: “Donde gobernamos, la gente vive mejor”.

A su turno, Ritondo afirmó “Si la Provincia de Buenos Aires no cambia, la Argentina no va a poder cambiar”, y luego tuvo una definición electoral tratándose de: “construir una alternativa sólida y ganadora para 2027”.

También tomaron la palabra intendentes y referentes provinciales como Soledad Martínez, Juan Ibarguren, Jorge Etcheverry, Juan Fiorini, María José Gentile y Marcelo Matzkin, quienes expusieron sobre los desafíos de gestión en sus distritos y el vínculo con la administración bonaerense.

El cierre del encuentro quedó a cargo de Florencia De Sensi, quien puso el acento en la necesidad de sostener la unidad interna como condición para el reposicionamiento del espacio.

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