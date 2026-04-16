Javier Milei: “El dato de inflación es malo”

POLÍTICA

El Presidente de la Nación se expresó luego de que se conociera el índice de marzo 2026, que dio 3,4%.

“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo Milei durante el inicio de su exposición en el encuentro de la AmCham.

“La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación”, expresó el mandatario. “Marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”, añadió.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas” y “»Tarde o temprano, las cosas van a funcionar», fueron otras de sus frases destacadas.

Finalmente, expresó que si su gobierno no resuelve los problemas, no tiene inconvenientes en volver al sector privado. “Nos volvemos a nuestras casas, volvemos al sector privado”, cerró.