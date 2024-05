Ustarroz anunció se iniciará la obra provincial de la red de agua en Agote

De esta manera, funcionarios de la DIPAC (Dirección Provincial de Acción Cooperativa) organismo del Gobierno Provincial) -que financiará estos trabajos- se reunieron con las diferentes áreas comunales para concretar estas obras.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz sobre esta histórica obra agradeció “el gran trabajo realizado por la Secretaría de Obras de nuestra ciudad” y destacó “la decisión del Gobernador Axel Kicillof que sigue apostando a la obra pública que brindan servicios a localidades que el mercado no lo hace por lo que interviene el Estado”.

“Nosotros como Municipio no tenemos los recursos para poder hacer una obra de este impacto, donde estamos hablando de cañería troncal, red fina de agua, un tanque nuevo, por lo que será un circuito de agua corriente para una zona que hoy no tenía” remarcó el intendente Ustrarroz y señaló “estas son demandas que existen y que uno intenta articular con los distintos organismos del Estado, y en particular hoy, con el Estado Provincial”.

Conjuntamente el Dr. Ustarroz contó “estamos en el inicio, que es el proyecto ejecutivo, pasar en fino todo lo que se va a hacer para después pasar al inicio de la obra civil que va a llevar más de un año y medio de tiempo de obra” y remarcó “la verdad que en estos tiempos tan difíciles poder arrancar una obra tan importante para nosotros representa un orgullo muy importante”.

Emanuel Pérez Carrera, secretario de Obras Públicas, contó “estamos muy contentos con este trabajo en conjunto con el organismo DIPAC de la provincia de Buenos Aires en un proyecto que se viene trabajando hace un tiempo que es la red de agua para Agote” y añadió “esta es una obra que financia la provincia y esta extensión de la red de agua, implica la construcción de un tanque de agua y dos perforaciones para poder generar la red de agua en la localidad”.

Asimismo, desde la empresa Bauber S.A manifestaron “nos estamos juntando hoy con el Municipio de Mercedes para comenzar a trabajar y poder darle la mayor extensión posible y poder llegar a toda la población de Agote y que sea el mejor proyecto posible”.

“Es una obra que tiene 18 meses de plazo y estamos en instancias del proyecto ejecutivo y estamos prontos de poder comenzar los trabajo” explicaron.

Por su parte, el concejal Julián Inzaugarat y vecino de la localidad indicó “esta obra es muy beneficiosa para toda la comunidad de Agote, hace un tiempo se había autorizado a través del intendente Ustarroz con el Gobierno Provincial, el cual es un logro muy importante ya que brindará agua potable a toda esa zona rural”.