Uno de cada tres argentinos considera que la única inversión segura es comprar dólares

Un estudio de Brain Network analiza el comportamiento y las decisiones de los usuarios argentinos dentro del sistema financiero.

Se detalla que un 35% de los argentinos considera que “la única inversión segura es comprar dólares”. También, un 84% acuerda con que “ahorrar todos los meses es muy importante”.

El informe detalla que la capacidad de ahorro de la población “ha disminuido en los últimos 6 meses” y se ve limitada no solamente a determinados sectores sino porque “el nivel de conocimiento sobre inversiones suele ser básico”.

El estudio explaya que el 35,3% tiene un nivel de conocimiento bajo sobre inversiones, mientras que el 55,3% cuenta con un nivel medio y sólo el 9.5% tiene nivel alto.

Aparecen 4 segmentos: los que “llegan con lo justo” y no ahorran (25% de los encuestados), los ahorristas ocasionales o aspiracionales (31%), los ahorristas o inversores cautelosos (10%) y los inversores más experimentados (34%).

Previsión: en este caso, el 71% asegura que lo hace para cubrirse ante una potencial eventualidad o problema. Luego, está el ocio: ya que un 39% dice que ahorra para irse de vacaciones.