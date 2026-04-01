La Ruta 5 teñida de verde militar por el traslado de vehículos de guerra

OPERATIVO DEL EJÉRCITO

El Ejército Argentino llevó adelante el traslado de los Stryker que fueron adquiridos a Estados Unidos. El operativo de traslado comenzó en Boulogne y terminó en La Plampa atravesando toda la provincia.

Los automovilistas que circularon el lunes por la Ruta Nacional N°5 debieron extremar precauciones ante un operativo militar de traslado de vehículos de combate que partió desde la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro, y cuyo recorrido atravesó buena parte del territorio bonaerense. Tras salir del conurbano, donde conecta con el Acceso Oeste, la caravana avanzó por Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, antes de ingresar a La Pampa.

El operativo de despliegue fue de los blindados M1126 Stryker 8×8 sobre acoplados de gran porte y fue coordinado por autoridades del Ejército Argentino, tuvo como destino final la ciudad de Toay, donde estas unidades fueron integradas a la X Brigada Mecanizada.

Estos vehículos Stryker fueron adquiridos por el Estado nacional a Estados Unidos y están diseñados para operaciones rápidas.