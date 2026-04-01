Ustarroz se reunión junto a Intendentes con el gobernador Kicillof

POLÍTICA

El intendente, Juani Ustarroz, participó de una reunión junto al gobernador Axel Kicillof y jefes comunales de toda la PBA.

La misma tuvo lugar en La Plata, convocada “de emergencia” y en un contexto marcado por la preocupante situación económica y financiera de los municipios.

Durante el encuentro, se analizó el impacto de la quita de fondos nacionales, que desde la administración bonaerense califican como una “extorsión” financiera. En ese marco, Kicillof sostuvo que el gobierno de Javier Milei mantiene una deuda con la provincia que asciende a 22 billones de pesos, lo que afecta directamente a los distritos.

Ustarroz formó parte activa de la jornada, donde se evaluaron las consecuencias concretas de recortes hacia Mercedes, especialmente en relación con la paralización de la obra pública y la reducción de transferencias no automáticas. Según se informó, la deuda nacional vinculada a infraestructura supera los 15 billones de pesos a nivel PBA.

En ese contexto, los intendentes alineados con la gestión provincial coincidieron en rechazar cualquier condicionamiento político vinculado al envío de fondos. “No aceptaremos ninguna extorsión para aprobar leyes perjudiciales”, fue una de las consignas que surgieron del encuentro.

Entre los recursos afectados que impactan en los municipios se mencionaron el Fondo de Incentivo Docente (FONID), los subsidios al transporte público y partidas destinadas a seguridad, todos considerados claves para el funcionamiento local.

Como medida paliativa, el gobernador anunció que en abril se distribuirán 250 millones de pesos correspondientes al Fondo de Emergencia a la Inversión Municipal. No obstante, los intendentes remarcaron la necesidad de que Nación regularice los envíos para evitar complicaciones en la planificación del segundo trimestre del año.

La participación de Ustarroz en este encuentro también se enmarca en su rol dentro del grupo de intendentes que respaldan las acciones judiciales impulsadas por la provincia frente al Estado nacional, en defensa de los recursos que consideran propios de los municipios.