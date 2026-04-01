Gas: el Gobierno oficializó nuevos aumentos que regirán desde hoy 1º de abril

TARIFAS

El Gobierno nacional autorizó una nueva suba del gas, la misma comenzará a regir a partir del día de hoy.

Se publicó de manera oficial, a través de las resoluciones 371 y 372 publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

De esta forma, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) será de $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.

Los nuevos valores se encuadran dentro del modelo de tarifas móviles por temporada que comenzó a aplicar la secretaría de Energía.

Sobre el sistema de asistencia estatal, las resoluciones aclaran que, tras la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “las bonificaciones aplicarían exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”.

Este proceso, busca asegurar que los usuarios residenciales vulnerables mantengan el acceso al consumo básico.

El aumento resultante de la revisión quinquenal se completará a través de 31 aumentos mensuales y consecutivos, según el cronograma definido por el Ministerio de Economía.