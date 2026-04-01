DD.HH.

Leonardo Szuchet asumirá como nuevo subsecretario de Derechos Humanos en reemplazo de Joaquín Mogaburu.

Lo hará como reemplazo del hasta ahora titular de la dependencia y siendo de los últimos hombres que integraban cargos en el Ministerio de Justicia durante la gestión del ahora exministro, Mariano Cúneo Libarona.

Mogaburu deja su cargo a solo tres meses de haber sido designado de manera oficial -había asumido el 10 de diciembre- y según confirman fuentes oficiales, Szuchet asumiría durante la jornada de hoy.

El nuevo titular de la Subsecretaría es abogado penalista y ocupó un cargo en esa área de Gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri.

Szuchet se desempeñó durante el Gobierno de Macri como jefe de gabinete del por entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, quien actualmente es titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En el marco de estos cambios, aún no se pudo confirmar si se va a concretar el cambio de sede del organismo, que hoy funciona en la ex ESMA, y trascendió que se mudaría a un edificio en el barrio de San Telmo (Cochabamba 54, donde hasta principios de 2020 funcionó el disuelto Ministerio de la Mujer).